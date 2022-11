Arranca em São Vicente o URDI Júnior 2022 com a participação de 24 alunos

7/11/2022 16:17 - Modificado em 7/11/2022 16:18

A 3ª edição da URDI Júnior arrancou esta segunda-feira em Mindelo e conta com cerca de 24 alunos do 6ª ano, da Escola António Aurélio Gonçalves e 10 alunos do 12o ano (Artes Gráficas), da Escola Industrial e Comercial do Mindelo.

Em nota enviada à nossa redação, o Centro Nacional de Artesanato e Design (CNAD) refere que esta é uma dinâmica que assenta no pilar do artesanato enquanto ferramenta educativa, capaz de promover o conhecimento, a valorização e a transmissão de práticas e saberes artesanais e o desenvolvimento de capacidades cognitivas em crianças e adolescentes.

Com isso, o CNAD quer proporcionar a estes alunos oportunidades para conhecer e criativamente explorar os valores culturais.

A URDI Júnior pretende proporcionar aos mais novos, oportunidades de investigação e experimentação numa abordagem ao pensamento de design e à ligação entre o design e o artesanato, tudo partindo na temática da 7a edição da URDI, “Tradição Oral – Cultura Imaterial”.

“O pensamento de design tem como foco o desenvolvimento do raciocínio crítico e criativo na metodologia de projeto em design, enquanto que na ligação entre o design procura-se interpretar esta relação a partir da valorização e transmissão de tradições orais que remetem à nossa identidade cultural, demonstrando as várias possibilidades de diálogo e conexão entre estas duas áreas criativas, lê-se na nota.

NN