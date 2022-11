Arranca esta terça-feira na cidade da Praia o III Congresso Nacional de Investigação em Saúde

7/11/2022 16:03 - Modificado em 7/11/2022 16:03

O Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP) realiza na Praia de 8 a 9 de novembro, na cidade da Praia, o IIIº Congresso Nacional de Investigação em Saúde sob o lema “Investigação em Saúde e Segurança Sanitária” será presidida pela Ministra da Saúde.

Conforme nota do INSP, este congresso terá o seu foco na questão da segurança sanitária e está dividido em três ciclos, nomeadamente Diplomacia em Saúde e Segurança Sanitária; Ano da Segurança Sanitária: Resultados alcançados e perspectivas; e Fortalecimento de Recursos Humanos e resposta a emergências.

A realização deste congresso tem por objetivo promover a partilha de conhecimentos, experiências e promoção de intercâmbio entre profissionais de saúde, investigadores, académicos, personalidades e especialistas de diferentes áreas.

Este Congresso está enquadrado na iniciativa “2022: Ano Nacional da Segurança Sanitária”.

O 3º Congresso de Investigação em Saúde arranca nesta terça-feira, 8 de novembro, pelas 09:00, num dos hotéis da capital e a sessão de abertura será presidida pela Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves.

Importa relembrar que no ano passado, Arlindo do Rosário, o então ministro da saúde, destacou a elaboração da Agenda Nacional de Investigação para a Saúde 2020-2024, como um dos grandes ganhos da primeira edição do congresso, como sendo um instrumento fundamental e orientador no que tange ao desenvolvimento de investigação científica no país.

NN