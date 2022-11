Festival Mindelact: Peça “A peste branca” marca o regresso do ator Manuel Estevão aos palcos cabo-verdianos

7/11/2022 15:59 - Modificado em 7/11/2022 15:59

O Grupo de Teatro do Centro Cultural Português do Mindelo volta mais uma vez aos palcos para participar no 28º Festival do Mindelact com o espetáculo “A peste branca” do dramaturgo Caplan Neves. O espetáculo acontece esta segunda-feira no Centro Cultural do Mindelo.

Com a encenação e espaço cénico de João Branco, “A Peste Branca” é uma adaptação livre de Caplan Neves da obra “Ensaio sobre a Lucidez”, de José Saramago.

Durante os 120 minutos, sem intervalo, a interpretação estará a cargo dos atores Daniela Santos, Emerson Henriques, Hugo Paz, Manuel Estevão e Silvia Lima.

“Até que ponto o Estado pode se escusar num estado de exceção para suprimir os direitos básicos da população?” é a questão que se coloca nesta peça.

“Perante uma eleição em que 83% da população da ilha votou em branco, o governo decide iniciar uma investigação, que rapidamente se torna num pesadelo para todos, opressores e oprimidos”, explica a Associação Mindelact.

Adianta ainda que nesta encenação o Grupo de Teatro do Centro Cultural Português do Mindelo volta a surpreender, com um registo inovador, que provoca o espetador à reflexão e, em determinados momentos, à ação. O mesmo volta a questionar “Quanto vale o seu voto para os políticos quando este voto é um voto em branco?”.

A 28ª edição do Festival Internacional de Teatro, Mindelact, acontece de 4 a 13 de Novembro, no Mindelo, e com extensão na Cidade da Praia, e conta com a participação de companhias e artistas representantes de 12 países diferentes.

AC -Estagiária