Ernany Cid prepara-se para representar Cabo Verde no Mister África Internacional em Angola – “experiência incrível”

7/11/2022 09:46 - Modificado em 7/11/2022 09:46

O jovem Ernany Cid de 26 anos de idade, é natural da Ribeira Grande de Santo Antão e reside atualmente em São Vicente. Apesar de ter uma rotina bastante exaustiva, o jovem diz estar a viver bons momentos na preparação para participar no Mister África Internacional que vai decorrer de 23 a 27 de Novembro em Luanda, Angola, país que recebe pela primeira vez este evento.



Há sete anos que este jovem reside em São Vicente, ilha onde ganhou gosto pelas passarelas, após participar no concurso de Miss e Mister UNICV, conseguindo 3 faixas, e no evento Mister São Vicente, atividades que se realizaram este ano.



No entanto, foi no desfile Mister São Vicente que recebeu uma proposta para participar no Mister Africa International, no momento em que está no 4º ano da licenciatura de Relações Públicas e Secretariado executivo.



Desde que foi anunciado como candidato oficial para representar Cabo Verde no Mister Africa International, este Ernany Cid tem vindo a preparar, através de ensaios de passarela, workshops de moda com um consultor de moda e sessões fotográficas. Preparação que não está a ser nada fácil, porque, justificou, que é uma “rotina bastante exaustiva” e conciliar as atividades é preciso.



“Tenho que trabalhar, estudar, ensaiar, ter disponibilidade para fazer sessões fotográficas, workshops, frequentar lojas para experimentar roupas, correr atrás de patrocínios”, apontou Cid que acrescentou que apesar de tudo, disse estar focado e acredita que este esforço vai valer a pena e espera trazer o título para Cabo Verde.



Representar Cabo Verde neste concurso para este jovem é “uma honra e uma grande oportunidade de reafirmar no mundo de mister”, para além de também levar a nossa cultura, nossa morabeza e mostrar Cabo Verde em África e no mundo.



Incentivado por colegas, amigos e o mais importante apoiado pelos familiares, Cid diz-se lisonjeado por saber que todos acreditam no seu potencial, o que a seu ver lhe ajuda muito a seguir em frente com “mais convicção e mais motivado”.



Ernany Cid parte para Angola no próximo dia 21 deste mês e regressa a Cabo Verde no dia 28 ou 29.



Angola foi seleccionada para albergar o maior concurso de beleza masculina do continente africano, o Mister África 2022.



Este evento acontece, em Novembro, com a participação de candidatos em representação dos mais diferentes países africanos. O concurso, que acontece de 23 a 27 de Novembro em Luanda, vai comemorar o seu 10º aniversário este ano.



AC – Estagiária