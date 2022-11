São Vicente: “Ministro do Mar disse que Chiquinho não foi autorizado a ir para São Nicolau por risco de naufrágio” – Líder do PAICV

5/11/2022 19:31 - Modificado em 5/11/2022 19:31

O presidente do PAICV disse hoje, no Mindelo que o ministro do Mar revelou que o navio Chiquinho BL não teve autorização para viajar para São Nicolau porque “não tem casco duplo e pode ter risco de naufrágio”.

O presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição), Rui Semedo, revelou esta informação no momento em que falava sobre a situação dos transportes marítimos em Cabo Verde, durante a abertura do ano político em São Vicente, acto que foi assistido pelos militantes e pela comunicação social.

“Ontem, num encontro com o ministro do Mar (Abraão Vicente), espero que eu não esteja a cometer alguma inconfidência até porque ele não nos pediu para não falar a ninguém, ele nos disse que o Chiquinho não está a ser autorizado a viajar para São Nicolau porque é um barco que não tem casco duplo e se tiver algum problema poder ter inclusive risco de naufrágio”, revelou o líder do PAICV.

Segundo a mesma fonte, o ministro informou ainda que “Chiquinho BL está preparado apenas para navegar a nove milhas da costa e, portanto, as autoridades marítimas não permitem que Chiquinho faça viagens para São Nicolau”.

Conforme Rui Semedo, embora o parlamento não seja um espaço de discussão técnica, mas de discussão política, esta informação já tinha sido avançada pelo PAICV no parlamento.

No entanto, criticou, o Movimento para a Democracia (MpD, poder) “fez barulho que era o melhor barco no mundo que veio com o próprio pé”.

“Ontem, o ministro Abraão Vicente disse que o barco veio, sim, com o próprio pé, mas num determinado modelo, acompanhado até chegar em Cabo Verde. É ele o ministro, o Governo a dizer isso, o que prova que o barco não é melhor”, referiu.

Na semana passada a empresa concessionária dos transportes em Cabo Verde, a CV Interilhas, informou, através do facebook, que a viagem São Vicente-São Nicolau, na quarta-feira, foi cancelada por” razões operacionais” e que faria a “reposição no navio Chiquinho BL”, assim que o mesmo fosse “autorizado pelas autoridades competentes”.

A empresa disse ainda que o pedido para operar na linha São Vicente-São Nicolau “foi feito há mais de um ano”.

No entanto, o Instituto Marítimo e Portuário (IMP) reagiu também, através de um comunicado publicado no facebook, que o navio Chiquinho BL em nenhum momento esteve certificado para efectuar viagens entre São Vicente e São Nicolau.

A autoridade marítima sustentou ainda que “o cancelamento das viagens entre São Vicente e São Nicolau não tem a ver com autorização das autoridades competentes “e que “em nenhum momento a CVI efectuou as diligências estipuladas pelo IMP para comprovar que o navio cumpre com os parâmetros de segurança e de estabilidade para efetuar viagens nessa linha.”

Na altura, o IMP assegurou, igualmente, que continuaria a “zelar pela segurança marítima”, que é a sua principal atribuição, garantindo, sempre, que “navios e embarcações em geral cumprem com as normas de segurança nacionais e internacionais”.

CDJMV

Inforpress/Fim