Fisiculturismo: internacional cabo-verdiano Evelino Rodrigues sagra-se campeão do Mundo

O fisiculturista internacional cabo-verdiano Evelino “Lino” Rodrigues conquistou na noite desta sexta-feira o título de campeão do mundo de Culturismo e Fitness da IFBB (International Federation of Bodybuilding & Fitness) em Susanna (Espanha), no Master Men Physique .

Segundo o Comité Olímpico Cabo-verdiano, o atleta que compete no master man physique 45-49 years / men physique up to & incl. 1,73 cm garantiu a vitória absoluta neste campeonato.

O atleta crioulo foi galardoado no palco desta cidade de Barcelona logo no momento da sua consagração, cerimónia que levou a bandeira de Cabo Verde a ser içada ao mais alto mastro, ao som do hino nacional, para o gáudio de toda a comitiva crioula.

