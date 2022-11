Fisiculturismo: Álvaro Andrade é vice-campeão mundial 2022 da IFBB na Categoria Men’s Physique

5/11/2022 19:20 - Modificado em 5/11/2022 19:20

Álvaro Andrade é vice-campeão mundial de fisiculturismo 2022 da IFBB na Categoria Men’s Physique até 176 cm, que decorre em Espanha. O atleta de São Vicente, campeão nacional de Men’s Physique faz a sua primeira conquista internacional, logo na sua estreia além fronteiras.

Aos 24 anos, é chega até agora, ao ponto mais alto da sua carreia com o seu primeiro título internacional do atleta que competiu pela primeira vez no concurso regional de São Vicente de fitness, em 2019, onde ficou em terceiro lugar. E na sua segunda participação, venceu nacional.

Com mais este título, Cabo Verde reforçou o seu estatuto neste Campeonato do Mundo 2022 (International Federation of Bodybuilding & Fitness) na categoria Men’s Physique de Culturismo e Fitness da IFBB que decorre em Susanna (Espanha).

Refira-se que já na noite desta sexta-feira, Evelino “Lino” Rodrigues sagrou-se campeão do mundo de Culturismo e Fitness na categoria do “master man physique” 45-49 anos.

Nesta prova que decorreu de 02 a 05 do corrente, Cabo Verde participou ainda com Valdir Gomes, na categoria Men’s Classic Physique, 180 cm, e António Sousa na categorias Men’s Physique 1,82 cm.