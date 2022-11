São Vicente: CCM acolhe a 2ª edição da Feira do Livro

4/11/2022 15:41 - Modificado em 4/11/2022 15:41

O Centro Cultural do Mindelo (CCM) em São Vicente acolhe mais uma edição da Feira do Livro promovida pela Biblioteca Nacional. Neste 2º ano consecutivo, a feira acontece durante o festival internacional de teatro Mindelact.

Matilde Santos, curadora da Biblioteca Nacional explicou à RCV que este é um outro mote, tendo em conta a ligação entre o teatro e a literatura.

“Uma vez que o teatro tem um poder enorme de ligar as várias formas de arte, de literatura, dança, música, pintura. E estas interligações entre as várias linguagens, que a linguagem escrita, quer a linguagem verbal, é interessantíssimo. Daí justifica-se a realização desta feira por esta ocasião do Mindelact”, justificou.

Com o propósito de facilitar o acesso ao livro, durante a feira serão disponibilizadas obras de diferentes gêneros literários a um preço acessível com destaque para o teatro e a literatura cabo-verdiana, nomeadamente os clássicos.

Relativamente a obras de teatro, a mesma avançou que estes terão descontos a partir de 50%.

A feira vai estar patente de 04 a 13 de novembro de 2022, das 09h00 às 19h00, de segunda-feira a domingo, no Centro Cultural do Mindelo.

NN/RCV