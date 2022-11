Festival Mindelact abre as portas: “Pantera” é o primeiro espetáculo deste evento

4/11/2022 15:39 - Modificado em 4/11/2022 15:39





A 28ª edição do Festival Internacional de Teatro, Mindelact, arranca esta sexta-feira e sábado, no Centro Cultural do Mindelo, São Vicente, com o primeiro espetáculo “Pantera” da Companhia Clara Andermatt com Mayra Andrade. Já na Cidade da Praia será nos dias 28 e 29 deste mês.

Conforme informações da Associação Mindelact, esta obra foi levada a cabo pela filha do músico e compositor Orlando Pantera, em homenagem ao pai que faleceu aos 33 anos quando Darlene tinha apenas 6 anos.

Nos últimos anos, a filha mergulhou numa profunda pesquisa sobre a vida e obra de Pantera e foi neste contexto que a Associação Mindelact agarrou o desafio de lhe fazer uma homenagem.

“Pantera abriu novos caminhos na música do seu país. Na sua voz pulsava Cabo Verde e as suas gentes: explorando as formas da tradição, fazia brotar uma poesia repleta de amor, perspicácia e assertividade”, escreve a agremiação.

A associação fala num “espetáculo construído nas andanças da memória”, sobretudo, “uma intensa e dinâmica experiência de colaboração”.

Acrescenta ainda que “cada um dos intérpretes estabelece uma relação pessoal no relembrar da sua própria experiência e devolve-nos uma riqueza criativa que se converte no valor e no sentido desta homenagem”.

“Pantera” é uma criação de Clara Andermatt e João Lucas, é uma produção ACCCA – Companhia Clara Andermatt.

A 28ª edição do Festival Internacional de Teatro, Mindelact, acontece de 4 a 13 de Novembro, , no Mindelo, e com extensão na Cidade da Praia, terá a participação de companhias e artistas representantes de Cabo Verde, África do Sul, Portugal, Brasil, Angola, Espanha, Países Baixos, Costa do Marfim, Inglaterra, Moçambique, França e Ucrânia.

O ciclo internacional de contadores de história terá nomes como Zenaida Alfama, Irina Fonseca e Paula Chantre, de Cabo Verde, Jorge Serafim, de Portugal, e Júlia Grilo, do Brasil.

Quanto à extensão na cidade da Praia estão previstas as apresentações com o grupo Alma d’Arame (Portugal), Teatro do Noroeste (Portugal), Gery Mendes (Países Baixos), Ticave (Cabo Verde/Inglaterra), Irina Fonseca (Cabo Verde).

AC – Estagiária