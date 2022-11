Festival Internacional de Documentários de Amesterdão apresenta filme de Cesária Évora com orador convidado Miroca Paris

3/11/2022 23:34 - Modificado em 3/11/2022 23:34



O documentário sobre a falecida cantora cabo-verdiana Cesária Évora, da Ana Sofia Fonseca, vai ser exibido no Festival Internacional de Documentários de Amesterdão, que decorre de 09 a 20 de Novembro, na cidade de Amsterdão, nos Países Baixos.

O Festival Internacional de Documentários de Amesterdão destaca, na sua página, que Cesária Évora era chamada de “Diva dos pés descalços, mas a estrela mundial era avessa ao comportamento de Diva” e que foi “deste retrato amoroso” que emergiu a “imagem de uma cantora que nunca esqueceu as suas origens pobres”.

“Cesária Évora utiliza imagens de arquivo, gravações de concertos, entrevistas e imagens de Cabo Verde para pintar o retrato de uma mulher que sempre se manteve e nunca desistiu da sua independência”, lê-se no cartaz, que anuncia o documentário, que refere ainda sobre “a infância muito difícil” que marcou a cantora.

De acordo com a organização do festival, o cantor e multi-instrumentista Miroca Paris, que se apresentou ao lado de Cesária Évora, durante 11 anos, também foi convidado, como orador, para sessões de perguntas e respostas e actuar em várias exibições do documentário Cesária Évora.

Isto, explicou, para “compartilhar experiências e histórias em primeira mão com o público, em memória amorosa desta mulher humilde e icônica”.

“Cesária confiava apenas em Miroca para fazer a ´check de som´ de seu microfone em todos os espectáculos. Ela sempre quis que ele cantasse e compartilhasse sua própria música com o mundo.

Agora, ele tem feito exactamente isso, tocando em quatro continentes, frequentemente nos Países Baixos”, referiu a mesma fonte.