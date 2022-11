Aumento do custo de vida pesa cada vez mais no orçamento

3/11/2022 20:36 - Modificado em 3/11/2022 20:37

Chega o final do mês, altura para as compras da casa. Um momento, onde o papel e a caneta, para fazer a lista do que é essencial comprar ou não, é importante. Para poderem se organizar, as famílias têm optado por cortar na lista mensal de compra. Reduzir os produtos e procurar sempre os mais baratos.

Se antes optavam por um produto de uma marca ou qualidade, hoje optam pelos mais baratos, de forma a fazer com que o dinheiro chegue para o essencial. Uma “gincana” financeira, que de mês para mês tem-se adaptado às necessidades das famílias de forma a acompanhar o aumento de produtos, que aumentaram de 50, 100 e até 200%.

Está tudo carro, desde de fruta, leite, arroz, até o feijão aumentou de preço. Isso sem falar de uma garrafa de óleo de um litro, que chega a custar cerca de 250 escudos. Uma opção para o azeite, que de mês para mês tem aumentado de preço. O que dificulta cada vez mais a vida das pessoas em São Vicente. E em todo o país.

O valor das mercadorias tem disparado, e na hora da compra, permanece a escolha de qual levar. Isso tendo em conta a quantidade e o mais barato. Nada está fácil para os cabo-verdianos, que reduzem cada vez mais as compras ao essencial. O lema é levar o mais barato e em menor quantidade. Uma opção que tem feito escola nos supermercados.

Um carrinho de compras com o essencial, entre carnes, arroz, massa, óleo, leite, sumo, legumes, frutas, farinha, produtos de limpeza, o total, não é menos de 20.000. Uma situação crítica para uma população que na sua maioria usufrui de um salário mínimo e tem que arranjar outros serviços para dar conta de todas as despesas.

“Não é só comida. Temos água, luz, renda, escolas”, dizem os nossos entrevistados que se mostram cada vez mais preocupados com o aumento do nível de vida e um salário que não acompanha.

“Fazemos uma lista de compras cingida ao essencial e ter cuidados com os supérfluos” e afirmam que esta é uma crise que se caracteriza por “um aumento brutal do custo de vida”.

EC