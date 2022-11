Billy Wilson agarrou o desafio de produzir o busto do músico Orlando Pantera: “É um prazer enorme executar a obra”

3/11/2022 17:23 - Modificado em 3/11/2022 17:23

O jovem artista plástico, Billy Wilson da Luz, de 31 anos, foi encarregado de produzir o busto do músico, cantor e compositor cabo-verdiano, Orlando Pantera, falecido em março de 2001. Uma responsabilidade que considera de grande envergadura, por ser uma grande figura da música que contribuiu e muito para a cultura cabo-verdiana.

Orlando Pantera terá um busto em homenagem que é da autoria deste artista plástico e está a ser produzido em São Vicente, onde também será fundido na empresa COSAN. A obra de um dos maiores ícones culturais, Orlando Pantera, será afixada em São Lourenço dos Órgãos, concelho da ilha de Santiago.

Nos bastidores, o jovem, que falava em entrevista ao Noticias do Norte, tenta ao máximo recriar o mais fielmente possível a fisionomia do cantor.

O busto propriamente dito começou a ser feito em finais de agosto, e o projeto, segundo Billy Wilson, surgiu através de uma proposta lançada pelo Ministério da Cultura. A obra está a ser feita no atelier deste artista plástico em Chã de Alecrim.

“Agora já fiz a passagem para gesso que é uma forma de materialidade mais fixo para depois enviar a obra fundição para a extração do molde em forma de matriz. É uma obra que leva muito tempo e dada a responsabilidade queremos sempre dar o máximo”, explicou o jovem.

O prazo da entrega da obra é muito curto, segundo o artista plástico, mas a previsão é que o trabalho termine em final deste mês de novembro e ser afixado em Santiago no próximo mês de dezembro.

“É um prazer enorme executar a obra da feitura do busto do grande Pantera que foi um grande homem. Um talento astronómico que deu uma contribuição enorme para a nossa cultura”, expressou.

Para o jovem é uma obra de grande importância, devido a relevância deste projeto e dimensão de alcance.

Billy Wilson lembra que já tinha executado outros trabalhos, nomeadamente a feitura do busto do patrono do comando da 1ª região militar, Emanuel Monteiro.

O percurso deste jovem na área artística iniciou com a idade de 12 anos através de visitas de estudos ainda no ensino básico e que de muito cedo foi reconhecido a sua habilidade, através da sua capacidade de modelagem e desenho.

É ceramista e tem feito muitos trabalhos de escultura. Considera ser um artista plástico bastante multifacetado passando por varias linguagens artísticas. Neste momento disse estar focado no projeto do seu ateliê que é o um ateliê de artes visuais, e espera brevemente executar uma exposição que será a sua primeira exposição oficial. São 28 obras de esculturas e desenhos branco e preto intitulado “Os traços negros e a cor da terra”.

“Cada trabalho feito é uma pisada de um percurso que percorro ate chegar a um determinado fim que vai servir de legado e posteriormente pode ser estudado”, finalizou.

AC – Estagiária