Videoclipe do single “Lua” de Jenifer Solidade vai estar disponível esta sexta-feira nas plataformas digitais

3/11/2022 17:23 - Modificado em 3/11/2022 17:23

Jenifer Solidade revelou esta quinta-feira que o videoclipe do single “Lua” que faz parte do tracklist do seu EP “Tanha”, lançado em junho, que já conta com o videoclipe do single “Ginga Da Boa” no canal VEVO da artista.

Na sua rede social no facebook, revela que a cantora e compositora surpreende com mais uma canção “profunda e íntima”, à qual tem vindo a habituar o público desde o seu primeiro lançamento.

“Em jeito de conversa sussurrada numa noite de Lua cheia, estando ela longe de quem mais ama e cheia de “sodade”, teve uma conversa com a Lua para que ela transmitisse a sua emoção”, refere a publicação.

Salienta ainda que Jenifer Solidade continua a mostrar “versatilidade”, mas “a canção de intimidade desarmante mantém-se intacta”.

A artista tem conquistado o público, e a titulo de exemplo, refere o show de lançamento do seu EP “TANHA” num dos restaurantes da cidade do Mindelo, e voltou a encher por completo o mesmo espaço, num segundo show na qual faz parte do repertório, “Lua”.

“A imagem e sonoridade únicas que vivem entre a morna, coladeira e o tradimoderno destaca-se neste single “Lua” que conquistou o público”, destacou.

AC