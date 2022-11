São Vicente: Ribeira de Vinha beneficia de transporte público de manhã a noite

3/11/2022 00:55 - Modificado em 3/11/2022 00:55

A comunidade de ribeira de Vinha, São Vicente, conta a partir deste mês de Novembro, com uma linha de serviço público de passageiros, a partir das 7 horas da manhã até as 21 horas.

Esta é a concretização de uma reivindicação, há muito procurada pelos moradores da comunidade, que situa-se a sul da cidade do Mindelo. Uma realização fruto do esforço conjunto do pólo pastoral e dos grupos e associações locais. Uma forma de desencravar a zona, predominantemente agrícola.

A solução surgiu conforme os promotores devido a uma discussão para resolver um conjunto de necessidades que há zona enfrenta há vários anos.

E uma das soluções prioritárias foi conseguir um transporte público, para desencravar e tirar a zona do isolamento. A opção foi consensualizada junto dos moradores e manifestada através de recolha de assinaturas.

Desta forma, adiantaram, entraram em contacto com o responsável da empresa de autocarros Transporte Colectivo Amizade, que concordou em colocar um autocarro na linha.

Entretanto, a população, por iniciativa própria, decidiu criar um fundo de comparticipação do transporte no caso de haver fraca adesão inicial de passageiros e tendo em vista a continuidade do serviço.