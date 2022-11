Câmara Municipal SV: Vereadores avançam com processo de perda de mandato de Augusto Neves

3/11/2022 00:54 - Modificado em 3/11/2022 00:54

Os vereadores da oposição na Câmara Municipal de São Vicente entregaram hoje, no Tribunal da Comarca, um processo com pedido de perda de mandato do presidente Augusto Neves e aguardam que a justiça seja feita.

O porta-voz dos cinco vereadores, três da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) e dois do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, Anilton Andrade, relembrou à imprensa que estão em “pleno cumprimento” das leis da República e dos estatutos dos municípios.

Isto porque, asseverou, um terço dos vereadores, em coligação, pode apresentar este tipo de petição pública e no caso os eleitos do PAICV e da UCID são a “maioria legal” da edilidade.

Anilton Andrade admitiu ter sido um “processo longo e desgastante” que culminou com a entrega do documento no tribunal “em nome do povo”.

“É nossa responsabilidade e obrigação entregar este documento porque são tantas as ilegalidades e graves na câmara municipal, que são notórias e do conhecimento público”, asseverou o vereador, adiantando que só agora decidiram pela entrega porque estavam à espera dos resultados dos relatórios de inspecção do Ministério da Coesão Territorial e que também solicitou a intervenção do Ministério Público para obrigar Augusto Neves a seguir as recomendações.

E agora aguardam que a justiça faça o seu trabalho. “Estão esperançosos que a justiça seja feita e que esta funcione”, lançou. Instado a dizer de quem é a culpa da situação vivida na câmara municipal, o porta-voz dos vereadores considerou não ser o momento oportuno para se atribuir culpa, até porque não querem que a entrega de petição “seja vista como um acto de politiquice, mas, que seja visto como um acto de cidadania activa e de pleno cumprimento dos deveres como servidores públicos”.

O vereador asseverou que agora vão “sem pressão” ficar à espera dos pronunciamentos da justiça, que deverá vir no “devido momento”.

Inforpress