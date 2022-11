Boa Vista: Forte Duque de Bragança recebe obras milionárias

O orçamento das obras de reabilitação e conservação do Forte Duque de Bragança, em Sal-Rei, ilha da Boa Vista, está fixado em 4.208.997 milhões de escudos cabo-verdianos. Este Forte faz fronteira com a baía do porto de Sal Rei e, segundo o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), este espaço se encontra em posição dominante sobre este trecho da costa.



Construído no século XIX (volta de 1820), o Forte Duque de Bragança foi feito com o propósito de proteger a ilha da Boa Vista dos ataques de piratas e corsários, visto que tinha uma importante exportação de sal, pastel, algodão, gado, cal e cerâmica, conforme informação avançada pelo MCIC.



Objeto de trabalhos de prospecção arqueológica em tempos, o Forte Duque de Bragança, sito no Ilhéu de Sal-Rei, recebe, agora, obras de reabilitação e conservação.



Estas obras, explicou, têm como foco a consolidação dos restos arquitetônicos, em sítios onde se revelem necessários, para que possa impedir ao máximo a contínua degradação que tem sido notada ao longo do tempo, minimizando danos maiores.



A mesma é co-financiada pela Direção Nacional do Ambiente, através do programa da Bio-Tur com o financiamento do PNUD.



As obras são coordenadas pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através do IPC – Instituto do Património Cultural.



