Rússia aceita garantias da Ucrânia: retomada circulação de navios com cereais

2/11/2022 12:17 - Modificado em 2/11/2022 12:17

© Future Publishing

Navios carregados com cereais partirão dos portos ucranianos novamente na quinta-feira, apesar de a Rússia ter suspendido o acordo correspondente, informou hoje o Centro de Coordenação Conjunta de Istambul. A Rússia anunciou entretanto que a circulação de navios no mar Negro pode ser retomada.

“As exportações de cereais e alimentos da Ucrânia precisam continuar. Embora nenhum movimento de navios esteja planeado para 02 de novembro sob a Iniciativa do cereal do Mar Negro, esperamos que navios carregados partam na quinta-feira”, declarou o coordenador das Nações Unidas na delegação do JCC, Amir Abdulla, na rede social Twitter.

Momentos depois, o ministro das Infraestruturas da Ucrânia, Oleksandr Kubrakov, também garantiu, na mesma rede social, que “a Iniciativa do cereal do Mar Negro continua”.

“Na quinta-feira, oito navios com produtos agrícolas devem passar pelo corredor dos cereais. Recebemos a confirmação das Nações Unidas. Também serão realizadas inspeções no Bósforo na quinta-feira”.

Rússia aceitou as garantias da Ucrânia

A Rússia vai retomar a sua participação no acordo sobre as exportações de cereais ucranianos após receber “garantias escritas” da Ucrânia sobre a desmilitarização do corredor utilizado para o seu transporte, anunciou hoje o Governo russo.