Teqball: Federação já tem definido “teqers” para o Mundial da Alemanha

2/11/2022 12:07 - Modificado em 2/11/2022 12:08

A Federação nacional de Teqball já tem seleccionados os representantes de Cabo Verde para o próximo Campeonato do Mundo, que se realiza este mês em Nuremberga, na Alemanha.

De acordo com a organização, os possíveis integrantes de Cabo Verde nesta competição saíram do I Campeonato Nacional de Teqball 2022, prova organizada pela Federação Nacional, com a participação de cerca de 30 Teqers das diferentes ilhas.

Nessa prova realizada no pavilhão desportivo Vává Duarte, a dupla internacional RodirleI “Rody” Duarte Ekson da Graça (ilha do Sal) conquistou o título nacional em pares masculino, Sidnei Silva (Sal) sagrou-se campeão nacional na modalidade de individual masculino, ao levar de vencida na final Rody Duarte, sendo que Eckson da Graça completou o pódio ao classificar-se na terceira posição.

Já a dupla Samira Bettencourt /Bruno Évora (Santiago Sul) conquistou o nacional em pares mistos.

O Teqball é um desporto praticado entre dois jogadores como um jogo de simples ou entre três ou quatro jogadores como um jogo de duplas, que se assemelha a ténis de mesa, mas que é praticado numa mesa curva e com uma bola semelhante a uma bola de futebol, atingida por qualquer parte do corpo, excepto pelas mãos.

A modalidade entrou em Cabo Verde por altura dos I Jogos Africanos de Praia realizados na ilha do Sal em 2019 e que se afigura como o maior evento desportivo realizado no país e que envolveu cerca de 800 atletas em representação de 40 países.

Inforpress