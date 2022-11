São Vicente: Encontro com executivo camarário marca início da visita do Provedor de Justiça a Mindelo

2/11/2022 11:00 - Modificado em 2/11/2022 11:02

O Provedor de Justiça inicia hoje uma visita de três dias à ilha de São Vicente para diversos encontros com o executivo camarário e com as forças vivas do concelho.

A deslocação de José Carlos Delgado à cidade do Mindelo, que decorre numa primeira fase de 02 a 04 de Novembro, tem por objectivo, conforme informações veiculadas pelo seu gabinete, a identificação de “melhores mecanismos” de diálogo e cooperação com as autoridades locais e serviços desconcentrados do Estado.

Por outro lado, pretende-se, segundo a mesma fonte, a divulgação do órgão Provedor de Justiça, promover sensibilização para o acesso ao mesmo e interacção com organizações da sociedade civil, além de visita ao estabelecimento prisional da Ribeirinha.

Além do encontro com o executivo da Câmara Municipal de São Vicente, José Carlos Delgado tem programado reunir-se com a presidente da assembleia municipal, com o Comando Regional da Polícia Nacional, com o delegado de Saúde e várias outras autoridades.

Pretende, ainda, visitar outras instituições e receber representantes de Organizações Não Governamentais (ONG) de São Vicente.

De seguida, José Carlos Delgado desloca-se à ilha de Santo Antão para uma visita de cinco dias, 05 a 10, aos três concelhos onde terá encontros semelhantes com diversas entidades.

O Provedor de Justiça regressa a Mindelo no dia 11 para conceder audiências a cidadãos com queixas no seu gabinete ou que necessitem da intervenção deste órgão.

Nos últimos dias, José Carlos Delgado visitou também as ilhas de São Nicolau e Sal.

Inforpress