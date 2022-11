São Vicente: Fica em prisão pai suspeito abusar sexualmente sua própria filha menor

2/11/2022 11:02 - Modificado em 2/11/2022 11:02

O Tribunal da Comarca de São Vicente aplicou prisão preventiva a um indivíduo do sexo masculino de 38 anos suspeito do crime de abuso sexual de forma continuada contra a própria filha de 14 anos.

Conforme informações da Polícia Judiciária, a detenção, fora do flagrante delito, aconteceu esta segunda-feira, 31, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM) – Brigada de Investigação de Crimes Contra Pessoas (BICCP) em cumprimento de um mandado emitido pelo Ministério Público.

O indivíduo, do sexo masculino, de 38 anos de idade, natural de São Vicente, é suspeito, segundo a mesma fonte, da prática de um crime de abuso sexual, na sua forma continuada contra a própria filha, actualmente com 14 anos de idade.

O detido foi apresentado às autoridades judiciárias competentes para efeito de primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medida de coacção pessoal, tendo-lhe sido aplicado prisão preventiva.