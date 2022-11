Culturismo: Cabo Verde chega hoje à Espanha para competir no Mundial de fisiculturismo

A selecção cabo-verdiana de fisiculturismo chega hoje à Espanha, onde participa no Campeonato Mundial de Culturismo e Fitness da IFBB (International Federation of Bodybuilding & Fitness’2022), que se realiza de 02 a 07 de Novembro em Barcelona.

A caravana de Cabo Verde, que segunda-feira deixou a Cidade da Praia, com paragem em Portugal, onde realizou uma sessão de treino, chega esta quarta-feira à Espanha, para disputar em Santa Susanna, Barcelona, esta mais importante competição ao nível da modalidade.

Com uma delegação constituída por cinco atletas e um seleccionador, a maior de sempre da modalidade, o combinado crioulo, dirigido pelo seleccionador Jailton Rocha, irá participar no Campeonato Mundial de Culturismo e Fitness da IFBB, com os atletas Valdir Gomes e Evelino Rodrigues (Santiago Sul), Admilson Gomes e Álvaro Andrade (São Vicente) e António Sousa (Sal).

O capitão do colectivo cabo-verdiano, o experiente Evelino Rodrigues, mais conhecido nas lides desportivas por Lino, enalteceu a importância de Cabo Verde conseguir levar uma delegação para o Mundial, já que normalmente participa praticamente sozinho nesta prova, ainda que tem deixado a sua marca com a conquista de títulos individuais.

De acordo com a calendarização, Evelino Rodrigues, Álvaro Andrade e António Sousa competem na sexta-feira, 04, Edmilson Gomes no sábado, 05, ao passo que Waldir Gomes entra em cena no domingo, 06.

Para esta competição, a delegação cabo-verdiana conta com o apoio financeiro do Governo, através do Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ).

