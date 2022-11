Aniversário dos 100 anos do Clube Ténis Mindelo: presidente quer continuar a apostar na camada jovem

31/10/2022 17:15 - Modificado em 31/10/2022 17:15



O Clube de Ténis de Mindelo completou este ano, agora em outubro, 100 anos de existência e almeja continuar a apostar nos mais jovens. Segundo o presidente do Clube a ilha apresenta atletas com grande qualidade na prática desta modalidade.

Conforme Eduino Oliveira o clube almejava comemorar os seus 100 anos no nacional da modalidade, mas que infelizmente este ano não foi realizado. Como presidente, Oliveira reconhece que o clube tem formado muitos atletas de “qualidade”.

Segundo este presidente do clube, a ilha de São Vicente mostra-se “forte” em todos os escalões da modalidade , desde sub-12 a senior masculino.

“É um clube de 100 anos que já formou vários atletas e eu sou um deles…Vamos continuar a apostar nos jovens, porque temos atletas com grande qualidade na ilha”, afirmou este responsável.

Eduino Oliveira participou no torneio dos 100 anos do clube este domingo e sagrou-se campeão. O mesmo considerou ser um “grande título” ganho, principalmente num clube histórico que acaba de celebrar uma “data especial”. Um marcou que considerou especial não somente como presidente, mas também como treinador na escola e também como jogador.

O dia de ontem também ficou marcado pela atleta Eliane Fernandes que foi vencedora no escalão sénior feminino. “Para mim foi um privilégio ter participado neste torneio mesmo sem treinar e felizmente consegui com esforço vencer e esta vitória vai contar muito para a minha carreira”, comentou a jovem.

Esta atleta que há 11 anos faz parte deste clube observou que muitos jovens ao longo dos anos têm aderido a esta modalidade, mas sublinha que é preciso fazer mais. “Precisamos de mais competições e torneios nesta ilha para que haja uma melhor preparação de jovens para competir no nacional da modalidade”, disse.

Já nos escalões Sub-12 e Sub-14, o vencedor foi Marley Leonor.

O torneio escalões Sub 12, sub 14, sénior Masculino e Femenino em comemoração ao centésimo aniversário do Clube Ténis do Mindelo vinha a decorrer desde o passado dia 20 de Outubro e terminou ontem, 30 de outubro

AC – Estagiária