“Naked Soldiers” vai se estrear no 28º Festival Internacional Mindelact em São Vicente

31/10/2022 17:07 - Modificado em 31/10/2022 17:07



A estreia Internacional do “Naked Soldiers” no 28º Festival Internacional Mindelact, em São Vicente, acontece no dia 9 de novembro no palco 1 no Centro Cultural do Mindelo e com extensão na cidade da Praia no dia 12. Esta estreia acontece entre o Teatro Internacional de Cabo Verde em associação com a Companhia de Teatro Ka Zimba Theatre, de Inglaterra.

Conforme a Associação Mindelact, o elenco da peça é composto por dois atores cabo-verdianos e dois britânicos, um produtor cabo-verdiano e um dramaturgo/encenador britânico, dando origem a um “esforço verdadeiramente colaborativo” entre os dois países.

As equipas criativas serão também cabo-verdianas, como por exemplo, o diretor do palco, coreógrafo e técnico de luz e som. É composto ainda por um compositor e uma assistente de cenografia Ingleses e com ensaios a decorrer na Inglaterra e em Cabo Verde.

O realizador e escritor premiado internacionalmente, Mark Norfolk, traz uma história que conta a jornada do Jamal, um imigrante africano negro no Reino Unido a quem foi negado o estatuto de residência e foge para evitar a deportação para o seu país de origem, após apelo falhado.

A ideia de “Naked Soldiers”, segundo Mark Norfolk, surgiu quando este realizador deparou com a história de um ex-soldado acusado de crimes de guerra no seu país natal, Ruanda, que foi descoberto a viver pacificamente em Londres.

“Na altura, houve um grande debate nos media sobre a mudança do conceito ‘britânico’ e achei que seria fascinante explorar ambos os temas”, explicou Norfolk.

O único lugar onde ele pode se esconder é num apartamento abandonado queimado, situado acima de uma loja.

“Atualmente, tem havido muita tensão racial nas ruas de Londres e um jovem negro foi brutalmente agredido num ataque racista. À medida em que as coisas se agravam, Tony, um jovem suspeito branco, também fugitivo das autoridades, encontra o mesmo lugar para se esconder dos seus acusadores”, escreve a Associação Mindelact.

No entanto, acrescentou, “cada um deles deve deixar de lado os preconceitos pré-concebidos à medida em que descobrem coisas sobre si mesmos como seres humanos”.

A 28ª edição do Festival Internacional de Teatro do Mindelo – Mindelact 2022, acontece entre os dias 4 e 13 de Novembro, nas cidades do Mindelo e com extensão na cidade da Praia.

AC – Estagiária