Motoristas cabo-verdianos contratados por Alsa Todi já estão em Setúbal e iniciaram hoje a formação

31/10/2022 17:07 - Modificado em 31/10/2022 17:07



Um grupo de 51 motoristas contratados em Cabo Verde pela empresa de transportes rodoviários na Península de Setúbal, Alsa Todi, chegaram este fim-de-semana a Portugal e hoje iniciaram a formação para reforçar a melhoria do serviço.

A informação foi confirmada pela empresa, ao jornal local, explicando que “estão a iniciar a formação final neste preciso momento para reforçarem a equipa [de 300 motoristas] em breve”.

Além dos 51 que já chegaram a Portugal, a empresa espera ainda receber mais uma dezena de motoristas de Cabo Verde, sem revelar a data prevista para a chegada dos restantes profissionais, que vão aumentar o contingente para 61 recrutados no arquipélago.

Os cabo-verdianos vão reforçar o serviço do transporte público rodoviário nos concelhos de Setúbal, Palmela, Montijo, Moita e Alcochete.

No dia 01 de Outubro, houve manifestação por parte de utentes em diversas localidades da península de Setúbal, exigindo melhoria do serviço, com mais carreiras, mais autocarros e o cumprimento dos horários previstos.

A Alsa Todi já tinha garantido que está em diálogo permanente com a Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), entidade responsável pela gestão do serviço público de transportes rodoviários da Área Metropolitana de Lisboa (AML) e que os motoristas contratados em Cabo Verde deverão colmatar as necessidades imediatas da empresa.

A empresa também explicou que o recrutamento foi feito com a colaboração de parceiros locais, em Cabo Verde, acompanhados por responsáveis da Alsa Todi, que “garantiram a aptidão para o exercício de funções.

Inforpress