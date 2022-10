Homem vítima de acidente de viação morre durante evacuação para a ilha de São Vicente

31/10/2022 00:09 - Modificado em 31/10/2022 01:03

João Baptista Silva Rodrigues faleceu durante a travessia marítima Santo Antão/São Vicente, na tarde deste domingo, após um acidente de moto, que o deixou em estado grave.

O acidente que ceifou a vida de João Rodrigues, conhecido por Djondja Rodrigues, de 34 anos de idade, aconteceu na tarde deste domingo, 30 de outubro, em Lind Guintche/ estrada da localidade de Sul, no concelho do Porto Novo.

De acordo com informações recolhidas, o malogrado conduzia uma moto, que também seguia o irmão mais novo, de 26 anos de idade, e foram projetados para baixo de uma ponte após a moto embater na cortina de proteção a uma altura de cerca de 70 metros.

“Djondja” Rodrigues acabaria por falecer, ainda no barco, quando estava a ser evacuado para a ilha de São Vicente. A vítima não resistiu aos ferimentos causados pelo impacto. É que conforme o médico da Delegacia de Saúde do Porto Novo, “Djondja”, morreu vítima de politraumatismo provocado pelo acidente, ou seja quanto maior a velocidade que o corpo se desloca no momento do trauma, maior a gravidade das lesões e grande perda de sangue, que o levou a morte da vítima acidentado.

Polícia e Bombeiros foram acionados, duas pessoas acabaram por dar entrada à tarde, 34 mais traumas, com várias fracturas. Transportados por São Vicente, conseguiram apanhar o barco para São Vicente, mas infelizmente “Djondja” acabou por falecer no barco, antes de chegar na ilha.

Na motorizada seguia também o irmão António Silva Rodrigues de 26 anos de idade, que de acordo com fonte do hospital Baptista de Sousa encontra-se em observação, estando a realizar exames para confirmar o estado de saúde.

Ainda conforme informações da delegacia do Porto novo, o segundo ocupante da moto encontrava-se em muito melhor estado. “Em comparação com o outro, tinha uma fractura exposta, e outros ferimentos, estava a perder muito sangue, por isso é que foi evacuado”.

No fim da tarde deste domingo, os familiares de João Baptista Silva Rodrigues ou Djondja Rodrigues tentaram transferir o corpo do malogrado para Santo Antão, mas não conseguiram. O corpo do mesmo encontra-se na casa mortuária do HBS.