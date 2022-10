São Vicente: Académica do Mindelo, Falcões do Norte e Amarante vencem na jornada inaugural do Torneio de Abertura

31/10/2022 00:06 - Modificado em 31/10/2022 00:06

O futebol está de regresso à ilha de São Vicente, com os jogos da primeira e segunda divisão. Nos jogos do Torneio de Abertura, a Académica do Mindelo venceu o Futebol Clube Derby por 3-1, com golos de Txukin logo aos 20 segundos de jogo.

O defesa central Tony, que provocou dois pênaltis e acabaria por ser expulso do jogo, aumentou a vantagem aos 27 minutos e o Txukin viria a bisar aos 41 minutos. O Derby reduziu aos 36 minutos da segunda parte, na cobrança de uma grande penalidade. Isso após Pibib ter perdido o primeiro aos dois minutos do segundo tempo.

Metcha voltou a ter oportunidade de reduzir ainda mais, mas acabou por rematar na trave. Segundo pênalti do Derby perdido.

No outro jogo, o Mindelense e o Batuque empataram a uma bola.

O Falcões do Norte venceu o Ribeira Bote por 2-0, no jogo inaugural da jornada. E o Amarante numa reviravolta venceu o Castilho por 2-1.