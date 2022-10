Rua Pedonal S. Vicente: Vereadores da oposição removem canteiros que sinalizavam a implementação do projecto e perdem pelouros

28/10/2022 22:54 - Modificado em 28/10/2022 22:57

Os vereadores eleitos pela União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) e o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), mandaram retirar os canteiros que sinalizavam a implementação do projecto “Cidade Familiar Pedonal”, e que nos últimos dias tem sido alvo de críticas por parte da população.

Os canteiros que colocados recentemente e que dividia a rua em dois, deixando uma das vias livres para o trânsito no sentido Avenida Marginal foram retirados na manhã de hoje, por ordem do vereador Anilton Andrade, responsável pelos pelouros da segurança rodoviária e da defesa dos consumidores.

Uma medida que o autarca sanvicentino considerou ter sido um acto contra as suas ordens. Neste sentido, o presidente Augusto Neves avançou com a retirada dos pelouros e poderes dos vereadores da

A medida foi anunciada esta tarde, depois da remoção, esta sexta-feira.

“Esse acto cria toda uma desconfiança, uma desorganização. Terei que tomar medidas drásticas no sentido de pôr cobro a esta situação. A medida que iremos tomar é a perda total de confiança, os pelouros. Irei retirar tudo a esses vereadores, pela perda total de confiança, já não há condições mínimas de trabalhar com esses vereadores”, assegura.

O projecto “Cidade Familiar Pedonal”, com foco na criação de uma área pedonal no centro da cidade do Mindelo, abrangendo a Praça Nhô Roque e parte da Rua Cristiano Sena Barcelos, apesar deste revés, Augusto Neves assegurou que o projecto vai avançar e que os vasos seriam recolocados na via, o que aconteceu esta tarde.

Em relação ao trânsito naquela via, Neves afirmou que “o transito naquela rua não é tão importante” e que “ruas paralelas podem resolver o problema”.