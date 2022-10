Navio Chiquinho BL nunca esteve certificado para viajar entre São Vicente e São Nicolau – IMP

28/10/2022 00:11 - Modificado em 28/10/2022 00:11

O Instituto Marítimo e Portuário informou hoje, que o navio da Cabo Verde Interilhas (CVI), Chiquinho BL, em nenhum momento esteve certificado para efectuar viagens entre São Vicente e São Nicolau.

Em comunicado, a autoridade marítima sustentou ainda que “o cancelamento das viagens da entre São Vicente e São Nicolau não tem a ver com autorização das autoridades competentes” e que “em nenhum momento a CVI efectuou as diligências estipuladas pelo IMP para comprovar que o navio cumpre com os parâmetros de segurança e de estabilidade para efetuar viagens nessa linha”.

O IMP assegurou, igualmente, que continuará a “zelar pela segurança marítima”, que é a sua principal atribuição, garantindo, sempre, que “navios e embarcações em geral cumprem com as normas de segurança nacionais e internacionais”.

A CV Interilhas informou, esta quarta-feira, que a viagem São Vicente-São Nicolau nesse dia foi cancelada por” razões operacionais” e que faria a “reposição da viagem no navio Chiquinho BL”, assim que o mesmo fosse “autorizado pelas autoridades competentes”, salientando que o pedido para operar na linha São Vicente-São Nicolau “foi feito há mais de um ano”.