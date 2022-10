Irene Ferreira Bento é a nova Administradora Executiva da AZEEM de São Vicente

27/10/2022 19:10 - Modificado em 27/10/2022 19:10

Irene Ferreira Bento é a nova Administradora Executiva da Autoridade da Zona Económica Exclusiva Marítima (AZEEM) de São Vicente. A cerimónia de empossamento aconteceu na noite de quarta-feira no Ministério do Mar na ilha de Monte Cara.

“Com humildade, motivação, responsabilidade e espírito de missão” é assim que Irene Ferreira deseja comprometer-se, a trabalhar em estreita colaboração com as entidades.

“É com muita humildade que aceito este desafio e procurarei cumprir e ajudar a cumprir a nossa missão e melhor contribuir para o desenvolvimento de Cabo Verde”, afirmou a nova Administradora Executiva da AZEEM de São Vicente.

Por outro lado, Abraão Vicente, ministro do Mar, assegura que a nova administradora entra no perfil que o ministério deseja, “do dinamismo, da competência técnica, de um percurso sólido reconhecido no mercado de trabalho em Cabo Verde, uma vasta rede de contactos” que vai permitir não somente a parte das relações públicas, mas também “o abrir portas e fazer o trabalho duro de quebrar pedras”.

A nova administradora da AZEEMSV, Irene Nadir Fortes Ferreira Bento, foi nomeada em resolução de Conselho de Ministros nº 72/2022 de 20 de outubro.

O presidente do conselho de administração (PCA), Júlio Augusto Pires Almeida, para além de dar as boas vindas à nova administradora executiva, aproveitou para avançar que a instituição tem em curso algumas questões pertinentes relativas à zona industrial do Lazareto.

“Neste momento, já avançamos propostas ao governo quanto à adequação legislativa da zona industrial do Lazareto e que já temos autorização para tal”, avançou este responsável que acrescentou que ideias de proposta física já foram avançadas, no momento em que esta zona se apresenta “bastante degradada”.

“Queremos fazer da zona industrial do Lazareto uma zona que seja capaz de atrair e de promover o desenvolvimento de Cabo Verde e de São Vicente em particular”, sublinhou o PCA da AZEEM de São Vicente.

AC – Estagiária