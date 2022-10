Futebol: Académica do Mindelo e Travadores disputam a Supertaça de Cabo Verde na ilha do Sal

27/10/2022 00:01 - Modificado em 27/10/2022 00:01

A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), anunciou esta quarta-feira que a disputa da Supertaça de Cabo Verde acontece a 12 de Novembro, ás 15H30, no Estádio Marcelo Leitão, na Ilha do Sal, entre as equipas da Associação Academica do Mindelo (vencedor do campeonato) e Clube Desportivo Os Travadores (vencedor da taça).

Segundo a FCF esta será a quinta edição da supertaça. No ano de 2013 acontecia a primeira edição da competição, com o Sporting da Praia a ser o primeiro clube a conquistar a Supertaça, após vencer no Estádio 5 de Julho, na ilha do Fogo, o Onze Unidos do Maio nas grandes penalidades (5-3) depois de um nulo durante o tempo regulamentar.

No ano seguinte, no mesmo estádio, foi a vez do Mindelense levantar o troféu, tendo vencido o Sporting da Praia por 1-0.

Depois disto, a prova teve um interregno tendo regressado em 2018 com a Academica da Praia a levantar o troféu no Estádio Nacional ao vencer o Sporting da Praia por 1-0.

No ano seguinte, o Santo Crucifixo, no Estádio Municipal do Porto Novo (Santo Antao), venceu o Mindelense por 3-1.

AC