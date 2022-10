Andebol: Seleção nacional sub-18 vence Serra Leoano Trophy Challenge

26/10/2022 23:34 - Modificado em 26/10/2022 23:34

A seleção cabo-verdiana de andebol em sub-18 masculina, venceu o segundo jogo contra a seleção de andebol sub-18 masculina da Serra Leoa, por 35 – 28, do Torneio Challenge Trophy da Zona II, que decorre na Guiné Conacri.

A equipa nacional jogou frente à Serra Leoa, e venceu por 35-2, e este já é o segunda vitoria do combinado nacional nesta competição.

Cabo Verde divide o Grupo A de sub-18 com os combinados nacionais do Mali, da Guiné-Bissau e da Serra Leoa.O Grupo B é constituído pelas seleções nacionais da Guiné (Conacri), do Senegal e da Gâmbia.

Depois deSerra Leoa, a seleção agora vai defrontar o combinado nacional de Mali numa disputa que acontece amanhã, quinta-feira.

De referir que aseleção nacional de Andebol Sub-18, venceu ontem o primeiro jogo da sua jornada no Trophy Challenge, que decorre na Guiné Conacri.

AC