TACV – Cabo Verde Airlines reprograma voos após avaria no único aparelho

26/10/2022 00:26 - Modificado em 26/10/2022 00:28

Os voos da TACV – Cabo Verde Airlines, cancelados desde quinta-feira passada devido a uma avaria técnica no único avião ao serviço da companhia de bandeira, começaram a ser repostos ontem à noite com um outro aparelho cedido pela Airhub Airlines.

Em declarações à RFI, a Presidente do Conselho de Administração da TACV – Cabo Verde Airlines, Sara Pires disse que a companhia disponibilizou toda assistência aos passageiros e muitos já estão nos seus destinos.

Os passageiros que ficaram retidos em Lisboa, na ilha do Sal e na ilha de Santiago foram encaminhados ontem, 24, e durante a madrugada de hoje, 25. Já estão nos seus destinos. Durante esse tempo a companhia deu protecção aos passageiros, garantiu alojamento e alimentação”, disse a PCA da TACV, que aproveitou para “pedir desculpas aos passageiros pelos transtornos causados”.

Sara Pires disse ainda que a aeronave fretada à Airhub Airlines, em regime ACMI (na sigla em inglês para Avião, Tripulação, Manutenção e Seguro), ainda se encontra em Lisboa, e garante que os voos a partir de amanhã serão retomados na normalidade.

“Contamos que o voo de amanhã aconteça sem sobressaltos. O aparelho alugado ainda está em Lisboa em reparação e deverá regressar ao país no decorrer do dia de hoje”, afirmou a PCA da TACV.

Lembramos que a TACV Cabo Verde Airlines não dispõe de frota própria e só retomou os voos em Dezembro do ano passado, depois de nacionalizada devido à pandemia de covid-19, chegou a acordo, em Março deste ano, com a angolana TAAG para alugar um Boeing 737-700, com o qual já estava a voar para Portugal, mas que está em processo de pintura com as cores da TACV até final deste mês.

RFI