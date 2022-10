São Vicente: Prisão Preventiva para italiano apanhado com 227 quilos de cocaína

26/10/2022 00:20 - Modificado em 26/10/2022 00:20

O Tribunal da Comarca de São Vicente aplicou prisão preventiva a um cidadão italiano, um dos dois estrangeiros detidos na sexta-feira numa embarcação que transportava 227 quilogramas de cocaína, divulgou hoje a Polícia Judiciária.

Os dois cidadãos, um italiano de 63 anos e um francês de 26 anos, foram detidos, em flagrante delito, no âmbito de uma operação realizada numa embarcação de bandeira francesa na marina do Mindelo, em São Vicente.

Presentes no sábado ao Tribunal da Comarca de São Vicente, o cidadão italiano viu ser aplicada como medida de coação a prisão preventiva, enquanto o cidadão francês foi libertado com Termo de Identidade e Residência.

A operação, realizada por elementos do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), em cumprimento de um mandado de busca e apreensão emitido pelo Tribunal da Comarca de São Vicente, decorreu nos dias 20 e 21 de outubro, segundo a Polícia Judiciária.

A detenção ocorreu no âmbito de uma operação realizada numa embarcação de bandeira francesa.

A busca à referida embarcação, teve o seu início na quinta-feira, 20 de outubro na Marina do Mindelo e teve o seu término, no dia 21 de outubro no Porto Grande de São Vicente, tendo sido apreendido a quantia de 227 quilos de Cocaína, após pesagem efetuada pela PJ.

A embarcação era “proveniente do Brasil e a droga destinava-se à Europa, mais concretamente a Espanha”, divulgou anteriormente a Polícia Judiciária, em comunicado, acrescentando que durante as buscas contou com a participação da Polícia Marítima e da Guarda Costeira.

“De realçar ainda que a Polícia Judiciária teve a cooperação de uma entidade parceira estrangeira na identificação da referida embarcação”, acrescentou aquela força policial.