Ilha do Sal é palco do XIII Congresso da Associação dos Portos de Língua Portuguesa

26/10/2022 00:14 - Modificado em 26/10/2022 00:14

Sob a presidência da Enapor (Portos de Cabo Verde), o XIII Congresso da Associação do Portos de Língua Oficial Portuguesa – APLOP acontecerá de 27 a 28 de Outubro, num espaço hoteleiro na ilha do Sal com o lema “Novos Desafios, Novas Oportunidades para os portos da Lusofonia”

Em nota de imprensa da Enapor, este evento será realizado com a apresentação de temas de relevada importância para o processo de construção do futuro portuário dos portos de Língua portuguesa.

O ato de abertura do congresso será presidido pelo Ministro do Mar, Abraão Vicente, e contará com as intervenções do Presidente da APLOP e PCA dos Portos de Cabo Verde, Ireneu Camacho, e do Secretário Executivo da CPLP, Zacarias Costa.

Quatro paineis serão apresentados, tais como Desenvolvimento de negócios, novas oportunidades para os portos; Portos Verdes do Futuro – desafios e oportunidades; Direito portuário nos países da CPLP e Promoção e Estratégia de Internacionalização dos Portos da CPLP.

Segundo Enapor, estes paineis “visam criar um espaço dereflexão sobre o caminho de desenvolvimento e as oportunidades de reforço dos laços de cooperação entre os nove países da CPLP que integram a APLOP, bem como as várias empresas de topo do universo marítimo portuário dos países de língua portuguesa e além-fronteiras, que aderiram à Associação, com convidados nacionais e internacionais”.

A sessão de encerramento será presidida pelo Ministro do Turismo eTransportes, Carlos Santos. São esperados cerca de meia centena de participantes, entre os quais altos responsáveis de instituições internacionais estatais e privados.