Cinco atletas representam Cabo Verde no Campeonato Mundial de Culturismo e Fitness da IFBB

24/10/2022 23:43 - Modificado em 24/10/2022 23:43

Cabo Verde vai estar representado no Campeonato Mundial de Culturismo e Fitness da IFBB (International Federation of Bodybuilding & Fitness’2022), que se realiza de 02 a 07 de Novembro em Barcelona (Espanha), por cinco atletas e um seleccionador.

De acordo com a Federação Cabo-verdiana de Halterofilismo, a comitiva crioula, liderada pelo seleccionador Jailton Rocha, irá participar no Campeonato Mundial de Culturismo e Fitness da IFBB, com os atletas Valdir Gomes e Evelino Rodrigues (Santiago Sul), Admilson Gomes e Álvaro Andrade (São Vicente) e António Sousa (Sal).

Para esta participação de Cabo Verde na maior competição do fisiculturismo, a ser disputada em Santa Susana, Barcelona (Espanha), a delegação conta com o apoio financeiro do Governo, através do Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ).

A delegação cabo-verdiana foi recebida sábado no IDJ pelo seu administrador para a área da Juventude e Desporto, Graciano Sena, e director do desporto, José Eduardo dos Santos, que auguraram votos de boa participação à delegação crioula.

Inforpress