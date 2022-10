“Fita cor-de-rosa” do autor Dai Varela estreia no Festival Internacional de Filmes ‘Prémios Black Cat’ na Bolívia

24/10/2022 15:36 - Modificado em 24/10/2022 15:36





O filme de animação “A fita cor-de-rosa” está selecionado para participar no Festival Internacional de Filmes ‘Prémios Black Cat’, evento com dois anos de existência e que acontece na Bolívia. Este filme de animação em 3D é uma adaptação do livro da autoria do escritor Odair Varela produzida pela Jovemtudo Cabo Verde.



Conforme a página oficial de Jovemtudo Cabo Verde, o festival decorre de 11 de Novembro a 15 de Novembro de 2022 e tem a preocupação com o cinema, os direitos humanos e as crianças.



Os membros do júri global são apresentados na página Instagram do Festival Internacional de Filmes ‘Prémios Black Cat’, visando “transparência e credibilidade”.



O filme, uma realização de Mon de Anjo conta com as vozes de Daniel Medina (no papel de narrador), Mirtô Veríssimo (no papel de Li Rau Mau-Mau) e Éder Xavier (no papel de Li-Bai, o Pombo Pomposo) e tem uma trilha sonora original cantada por Joel Almeida, Romeu di Lurdes, Ana Lisboa e Leroy Pinto.



A estreia nacional de “A fita cor-de-rosa” aconteceu em agosto passado, no Auditório Nacional, na cidade da Praia.



AC