São Vicente: Biosfera I apresenta esta semana Jogo Ambiental “Colecionador de Espécies”

24/10/2022 15:37 - Modificado em 24/10/2022 15:37

A Biosfera I (Associação para a defesa Ambiental) enquadrado no seu plano de sensibilização sobre a temática da Conservação, Preservação e sustentabilidade Ambiental, apresenta no dia 28 de outubro, pelas 19h30, no Mansa Floating, o jogo ambiental “Colecionador de Espécies”.

Em nota de imprensa enviada à nossa redação, a Biosfera explica que trata-se de um aplicativo móvel (plataforma Android) que tem por objetivo promover uma maior sensibilização ambiental junto do público jovem, quer a nível local como nacional, através da interação entre os utilizadores como através de partilha de informações sobre as espécies endémicas de Cabo Verde.

Conforme detalhou, o jogo vai estar dividido em vários níveis de competição, sendo que “o objetivo passa por levar os utilizadores a estudarem os temas para depois poderem responder acertadamente a cada pergunta, isto tudo num caráter pedagógico”.

“Pretendemos criar interatividade dos usuários do aplicativo, pois o mesmo terá um fórum para discussão e troca de mensagens entre os membros”, referiu.

A cada conjunto de perguntas acertadas, o utilizador irá passar de nível e habilitar a ganhar o conjunto de prémios que estão previstos no jogo, mas sempre seguindo e respeitando as regras do aplicativo, de acordo com a referida nota.

A Biosfera I é uma associação sem fins lucrativos criada em 2006, na cidade do Mindelo, ilha de São Vicente do arquipélago de Cabo Verde. Fruto da preocupação ambientalista de dois amantes da Natureza caboverdianos (José Melo e Tommy Melo), o principal objectivo da Biosfera I centra-se na protecção do Meio Ambiente, com especial foco nos ecossistemas marinhos e na fauna a estes associada.