Covid-19: Cerca de 10.027 crianças já estão vacinadas com a primeira dose da vacina

24/10/2022 15:26 - Modificado em 24/10/2022 15:26

A vacinação de crianças dos 5 aos 11 anos de idade contra covid-19 prossegue. Dados da Direção Nacional de Saúde (DNS) contabilizados desde 10 de outubro até ontem, 23 de outubro, indicam que 10.027 estão vacinadas com a primeira dose, que representa 15,2% dos 66.077 crianças da faixa etária dos 5 aos 11 anos.

A Direção Nacional de Saúde garantiu que é possível chegar a 77% da cobertura vacinal antes do fim deste ano.

Em termos absolutos, Cabo Verde conta agora com 378.853 pessoas vacinadas com a primeira dose, o que equivale a 85% da população elegível com idade superior a 5 anos. Com vacinação completa a duas doses 321.296 pessoas, o mesmo que quer dizer 71,2%.

As estatísticas da DNS apontam para um total de 124.253 adultos vacinados com doses de reforço, ou seja, 38.1%.

Recorde-se que no arranque da campanha de vacinação contra covid-19 para crianças dos 5 aos 11 anos de idade, o Primeiro-Ministro de Cabo Verde pediu a colaboração dos pais na vacinação dos seus filhos.

No dia 24 de julho passado, chegou a Cabo Verde um lote de 52.800 doses de vacinas pediátricas doadas pelo Governo Americano através da USAID – Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, em colaboração com a COVAX.

Os primeiros carregamentos de vacinas pediátricas são da Pfizer e servem para vacinar crianças dos 5 aos 11 anos contra a pandemia da Covid19.

NN/RCV