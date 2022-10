TACV retoma operações hoje com reposição dos voos cancelados devido a avaria do avião em Lisboa

24/10/2022 09:57 - Modificado em 24/10/2022 09:57

@ (Orlando Almeida / Global Imagens)

A TACV Cabo Verde Airlines realiza hoje e terça-feira os voos de Lisboa/Sal/Praia e Praia/Sal/Lisboa, cancelados na sequência da avaria da aeronave, em Lisboa, no dia 20, deixando em terra mais de duas dezenas de passageiros.

De acordo com um comunicado, publicado na página de rede social da companhia, o primeiro voo, VR609 Lisboa/Sal, sairá de Lisboa às 22:00 de hoje com previsão de chegada às 00:10, seguida do VR610 Sal/Praia – Partida às 01:10 com chegada às 02:00 de 24, terça-feira.

O terceiro voo, VR610 Praia/Lisboa, partirá da Cidade da Praia às 03:10 para chegar às 09:30.

A TACV lamenta os transtornos causados e pede que todos os passageiros compareçam ao aeroporto para o check-in três horas antes do horário do voo.

A avaria aeronave alugada em regime de ACMI, na passada quinta-feira, gerou uma onda de protestos, com os 120 passageiros a queixarem-se da falta de informação e de assistência no aeroporto de Lisboa, tendo permanecido no local por mais de 24 horas.

Em conversa com a Inforpress a presidente do conselho de administração, Sara Pires admitiu que no primeiro dia houve falhas na assistência, porque, segundo explicou, pensou-se que a avaria seria resolvida de forma rápida.

Contudo, adiantou que após a actualização das informações de que a reparação rápida estava difícil e que o operador estava a tentar um outro avião para a substituição, a TACV disponibilizou toda assistência aos passageiros, nomeadamente alojamento, alimentação e encaminhamento.

A TACV está a operar com uma única aeronave, o Airbus A320, da Airhub Airlines, que foi alugado em finais de Setembro, em regime de ACMI, com tripulação, manutenção e seguro, para substituir o avião da TAAG, que foi para pintura e regressa no dia 30 de Outubro, segundo informação da alta responsável da empresa.

Inforpress