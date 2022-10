Administração da TACV aguarda substituição do avião por parte do operador para retomar os voos

24/10/2022 00:26 - Modificado em 24/10/2022 00:26

A Administração da TACV Cabo Verde Airlines aguarda a substituição do avião por parte do operador, para retomar os voos cancelados na sequência da avaria, no aeroporto de Lisboa, quinta-feira, 20, da aeronave alugada em regime de ACMI.

Em conversa com a Inforpress a presidente do Conselho de Administração, Sara Pires, que se encontra na ilha do Sal, a participar num evento oficial, confirmou que o avião alugado para substituir o aparelho da TAAG que foi para pintura, teve avarias quinta feira, 20, e que desde então está-se a trabalhar na resolução do problema.

“O operador está a tentar resolver a avaria e se não conseguir vai substituir o avião”, disse Sara Pires, sem, no entanto, avançar uma previsão certa da retoma das operações. Cancelados ficaram os voos de quinta-feira, 20 e sexta-feira 21, que vão ser repostos logo após a reposição da aeronave.

Sara Pires admitiu que no primeiro dia houve falhas na assistência, porque pensou-se que a avaria seria resolvida de forma rápida. Contudo, adiantou que após a actualização das informações a TACV disponibilizou toda assistência aos passageiros, nomeadamente alojamento, alimentação e encaminhamento.

O Airbus A320, da Airhub Airlines, foi alugado em finais de Setembro, em regime de ACMI, com tripulação, manutenção e seguro, para substituir o avião da TAAG, que foi para pintura e regressa no dia 30 de Outubro, segundo informação da alta responsável da empresa.

Sara Pires repudia as informações que dão conta de que os trabalhadores estariam de mãos atadas, sem saber o que fazer perante a situação porque a presidente do Conselho de Administração estaria de férias.“Uma empresa do porte da TACV não pára porque a presidente está de férias. O conselho de administração tem cinco membros. Portanto, mesmo que a presidente esteja de férias a empresa funciona”, salientou a responsável à Inforpress.

O voo da Cabo Verde Airlines (CVA-TACV) desta quinta-feira, 20, Lisboa-Praia, a partir do Aeroporto Humberto Delgado e que foi cancelado devido a uma avaria do aparelho, e ainda não se realizou.

O voo, que devia sair às 17:40 de quinta-feira para a Cidade da Praia, não se realizou, depois de todos os cerca de 120 passageiros estarem no avião e onde permaneceram por várias horas, antes de serem informados que tinham de aguardar, sem mais esclarecimentos.

Desde o dia 20 de Outubro, os passageiros, que na sua maioria teve de ficar no aeroporto, viram o voo ser adiado mais três vezes esta sexta-feira, sendo às 8:50, às 12:00 e às 16:00. Sem a realização da viagem, a companhia lamentou os “transtornos causados a todos os passageiros” e agradeceu a “compreensão”.

Inforpress