Pintor cabo-verdiano Tutu Sousa participa pela primeira vez em exposição em Paris na mostra Art Shopping

24/10/2022 00:11 - Modificado em 24/10/2022 00:11

Tutu Sousa, pintor, galerista e mentor do projecto ‘Rua da arte’ na ilha de Santiago em Cabo Verde, participou pela primeira vez na 30ª edição do Art-Shopping, em Paris, França.

Uma exposição na qual têm estado presentes centenas de artistas e galerias com o fito de apresentar obras de arte mais acessíveis e estabelecer um contacto directo entre os artistas e o público.

“Estou com duas obras expostas e estou com a associação Atlas Violeta que está no Porto e temos participado em varias feiras de arte” começa por explicar o artista ao referir que é a primeira vez que se encontra neste evento.

“Tenho feito contactos com outros artistas e alguns amantes da arte e o feed-back que eu tenho tido das pessoas é mesmo fantástico. Isso incentiva a participar e a continuar a dar-se contributo para a promoção da arte mundial”, considera Tutu Sousa.

O artista cabo-verdiano, conhecido pelos seus quadros de cores luminosas e formas redondas com alusões às suas fontes de inspiração, a música, o mar e a mulher, levou para a Art Shopping dois quadros, um deles homenageando o poeta e músico Kaká Barbosa, falecido em 2020.

De referir que em mais de 30 anos de percurso artístico Sousa tem-se ilustrado igualmente pela sua actividade de galerista, bem como pelo impulso que deu para a criação da ‘Rua da arte’, um projecto de arte urbana patente no bairro de Terra Branca, na cidade da Praia, que abrangeu outros artistas de renome a nível nacional, como Kiki Lima, Tchalê Figueira, Nela Barbosa e ainda Sidney Cerqueira ou Oleandro Garcia.

RFI