São Vicente: Indira Delgado vencedora do TMC 2022

24/10/2022 00:06 - Modificado em 24/10/2022 00:07

Indira Delgado foi a vencedora do Projecto Musical Todo Mundo Canta – TMC- 2022, numa gala única que aconteceu na Praça Dom Luís, em São Vicente, este sábado.

Um evento aberto ao público e com novo formato. Indira Delgado foi a grande vencedora da noite deste sábado, 22 de Outubro 2022, interpretar duas grandes composições – “CURPIN SABE” de Tazinho e Manel D´novas e “DOR D´ ́AMOR” de Mário Lúcio.

Uma vitória que segundo a jovem, foi uma surpresa tendo em conta que não contava vencer esta edição da prova. Algo que a deixou bastante emocionada.

“Não estava à espera porque tinha muitos concorrentes fortes. Ainda não acredito que venci o TMC, mas estou bastante feliz com isso. E é uma honra representar São Vicente no concurso a nível nacional”, declarou a jovem.

No palco desfilaram oito jovens, cinco mulheres e três homens que durante quatro meses receberam uma preparação para poder proporcionar ao público um “excelente espetáculo musical”.

Os participantes receberam durante este tempo vários workshops, técnicas vocais e acompanhados de uma banda suporte, que durante este tempo esteve com os concorrentes. Sobre a iniciativa de levar o projeto para perto do público, de forma grátis, acredita que foi uma boa opção, e assim tiveram a oportunidade de interagir com um público maior.

Para a organização este formato veio para ficar e que esta edição foi uma edição experimental e que após constatar a adesão do público, mostrou ter sido uma boa iniciativa.

“Quisemos trazer o TMC para mais junto das pessoas. Sabemos que muitas pessoas não conseguem assistir devido aos bilhetes. têm familiares que não conseguem ver devido, não só aos bilhetes, mas também a falta de espaços e esta ideia veio colmatar tudo isso” explicou o produtor do TCM Eurico Évora.

Depois do TMC regional, o nacional está agendado para o dia 03 de Dezembro na ilha do Fogo, após convite de uma das autarquias.

EC