São Vicente/OE’2023: JpD defende um “orçamento aberto e participativo”

21/10/2022 16:03 - Modificado em 21/10/2022 16:04

O partido da Juventude para a Democracia (JpD) defende a necessidade de um orçamento “aberto e participativo” e almeja três encontros com jovens cabo-verdianos no Orçamento Geral do Estado para o ano económico de 2023.

“A JpD está a assumir a parte que lhe toca que é permitir antes da aprovação na Assembleia Nacional, ter encontros para que os jovens possam dar a sua opinião e possam contribuir para que o orçamento seja cada vez mais consensual”, explicou o presidente do partido, Vander Gomes.

Defende ainda que o orçamento seja socializado mais cedo e que seja também mais abrangente. Por isso o partido está de acordo que as ações de socialização sejam mais cedo para que os jovens, a sociedade civil, as forças vivas da nação possam dar a sua contribuição para ter um orçamento com mais “representatividade possível”.

A JpD pretende que haja mais investimentos, mais disponibilidade de recursos para a juventude. O mesmo acredita que o OE’2023 reserva uma atenção particular e de destaque para a camada juvenil.

Educação, desporto, habitação, start-up jovem são as áreas que o partido apresentou as suas propostas e que de certa forma são “medidas que irão impactar positivamente a juventude”, conforme assegurou o presidente da JpD.

O partido já tem encontros agendados para os dias 28 de outubro, no Município de Santa Cruz, 18 de novembro no Município de São Vicente e 25 de novembro na Cidade da Praia, com o tema “Orçamento Geral do Estado para 2023 – As Oportunidades para a Juventude”.

AC – Estagiária