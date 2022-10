Aguisa espera receber milhares de turistas em Santo Antão

A temporada alta do turismo na ilha de Santo Antão já arrancou e prolonga-se até ao mês de maio do próximo ano. A Associação dos Guias Turísticos de Santo Antão (Aguisa) espera “uma boa temporada”, período em que “milhares” de turistas são esperados nesta ilha.



O presidente da Aguisa, Odair Gomes, disse esperar que a época alta do turismo em Santo Antão seja “frutífera” para os guias turísticos que, nos próximos oito meses, acompanham grupos de turistas que procuram esta ilha para a prática de trekking (caminhadas em trilhas).



Odair Gomes destacou ainda o facto de ter arrancado também, agora em Outubro, a temporada do turismo de cruzeiros, durante a qual Santo Antão deverá receber muitos navios com “milhares” de turistas a bordo para conhecer esta região, que considera “a pérola do turismo de montanha” do País.



“Arrancou a temporada alta do turismo de montanha e de cruzeiros em Santo Antão. Rogamos votos de uma boa temporada aos guias de turismo e todos os profissionais do sector”, notou este responsável, esperando igualmente “uma boa temporada” para os demais agentes do sector.



Santo Antão começa, efectivamente, a receber grupo de turistas provenientes sobretudo do Norte da Europa “prontos para descobrir” esta ilha durante a época alta do turismo, que se prolonga até Maio, confirmou o Posto do Turismo do Porto Novo, dando conta do “entusiasmo” com que os turistas estão a ser recebidos nesta ilha.



NN/Inforpress