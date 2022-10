Pepa Ramos é o novo treinador do Futebol Club Derby

19/10/2022 23:30 - Modificado em 19/10/2022 23:30

O Futebol Clube Derby de São Vicente, apresentou hoje, 19 de Outubro, a nova equipa técnica da equipa de futebol sénior masculino, para o campeonato 2022/2023.

“É com muita honra e satisfação que passamos a anunciar o nosso Mister que irá dirigir a equipa de futebol durante a presente época desportiva”.

Nilton César dos Santos Ramos, vulgarmente conhecido no meio futebolístico mindelense e em todo o país por Pepa, assume o lugar deixado vago por Elizandro Mendes “Lizy”, que após uma época a frente da equipa, acabou por sai do comando técnico.

A direcção do clube considera o novo técnico, destaca a “brilhante carreira” de Pepa Ramos, enquanto jogador de futebol, com passagens por clubes consagrados de Mindelo, campeão regional por várias vezes, campeão nacional e com participação assídua pelas selecções regional e nacional.