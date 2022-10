Defesa de Saab nos EUA apresenta novas provas que validam a condição de diplomata quando foi detido

19/10/2022 15:34 - Modificado em 19/10/2022 16:37

As autoridades cabo-verdianas continuam a usar o “ Pacto do Silêncio “ para fugir da sua atuação e consequências na prisão e extradição de Alex Saab para os EUA . Mas , o caso Alex Saab não foge de Cabo Verde e volta sempre e ganha batalhas judiciais nos EUA devido a forma com as autoridades cabo-verdianas agiram no caso.

Numa nova petição junto do Tribunal Federal de Miami , os advogados de Saab ao rejeitarem as acusações federais de lavagem de dinheiro e apresentaram novas provas que pretendem mostrar que Saab detinha a condição de diplomata quando foi preso em Cabo Verde em junho de 2020 . Entre estas provas está um passaporte diplomático de Alex Saab.

De acordo com o The Washington Post , os advogados de Alex Saab , nos EUA apresentaram uma nova moção para rejeitar as acusações federais de lavagem de dinheiro, argumentando, novamente, que ele foi detido ilegalmente, em Cabo Verde , por ordem dos EUA enquanto viajava como diplomata para o Irã.

A segunda moção de indeferimento, apresentada na segunda-feira no tribunal federal de Miami, repete muitos dos argumentos anteriormente levantados por Alex Saab imediatamente após sua prisão em junho de 2020 em Cabo Verde por mandado dos EUA.

Mas contém novas evidências – incluindo uma foto nunca antes vista do suposto passaporte diplomático de Saab – que seus advogados argumentam provar sem dúvida que ele estava em uma missão diplomática quando foi detido.

Em sua moção, os advogados de Saab argumentam: “Os fatos mostram inequivocamente que o Sr. Saab era um enviado especial ao Irão em nome da Venezuela, e a única questão restante é legal, não factual – a saber: o Sr. Saab tinha direito à imunidade diplomática quando ele estava viajando para o Irão? A resposta a esta pergunta é indiscutivelmente ‘sim’”.

Os promotores contestaram a defesa de imunidade diplomática de Saab, retratando o empresário colombiano como um testa de ferro de Nicolas Maduro que lucrava com contratos estatais em um momento de fome generalizada no país sul-americano. A questão deve ser discutida perante o juiz Robert Scola em uma audiência marcada para dezembro.

A prisão de Saab foi apontada pelo governo Trump como uma grande conquista em sua campanha para destituir Maduro após sua reeleição em uma votação de 2018 marcada por alegações de fraude.

Saab surgiu como um intermediário Maduro, negociando importantes acordos comerciais com os aliados Irão, Rússia e Turquia, enquanto os EUA aplicavam sanções esmagadoras ao petróleo contra a nação da Opep.

Saab, de 50 anos, é acusado de pagar comissões para desviar US$ 350 milhões de contratos do Estado venezuelano para construir habitações públicas. Ele enfrenta uma única acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro punível com pena até 20 anos de prisão.

Entre as mais de 40 exposições apresentadas junto com a nova moção estão fotos da reunião da Saab com autoridades iranianas em uma visita anterior à República Islâmica. Há também inúmeras notas diplomáticas enviadas pelos governos do Irão e da Venezuela – ambos sob sanções dos EUA – às autoridades de Cabo Verde atestando seu suposto status diplomático.

Entre essas exposições está também uma foto de um passaporte diplomático venezuelano identificando Saab como um “enviado especial”. O passaporte mostra uma data de emissão em março de 2019, quase um ano depois que o governo da Venezuela diz que ele foi nomeado para o posto diplomático.

No entanto, sua expiração é mostrada como três meses antes das viagens de Saab e parece não estar com ele no momento de sua prisão.

Também não foi mencionado um passaporte diplomático em uma carta de protesto contra sua prisão enviada pelo então chanceler venezuelano Jorge Arreaza a Cabo Verde. Em vez disso, Arreaza se referiu a Saab apenas como um “agente do governo” e o identificou com um passaporte venezuelano comum com um número diferente.

Os advogados da Saab argumentam que apenas um diplomata trabalhando em nome do governo venezuelano teria recebido a delicada missão de viajar ao Irã e negociar acordos comerciais estratégicos.

Eles apontam para vários documentos que Saab supostamente carregava no momento de sua prisão, incluindo uma carta de Maduro ao líder supremo do Irã e autorização do banco central venezuelano para exportar 80 barras de ouro no valor de US$ 53 milhões que ele pretendia usar para comprar. combustível muito necessário do Irã.

“Senhor. A missão diplomática e humanitária da Saab continua interrompida”, afirmam os advogados.