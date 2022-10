Eventos em Macau promovem países lusófonos no mercado chinês

18/10/2022 18:00 - Modificado em 18/10/2022 18:06

A Feira Internacional de Macau e a Exposição de Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa (2022PLPEX) vão promover a partir de quinta-feira empresas dos países lusófonos, anunciou hoje a organização, em conferência de imprensa.

Em paralelo com a Exposição de Franquia de Macau 2022 (2022MFE), os três eventos vão ser marcados pela participação ‘online’ de 1.200 empresas, de um total de 2.200, já que Macau continua a adotar a política de casos zero para combater a pandemia de covid-19, que inclui a imposição de quarentenas à entrada do território.

“No sentido de desempenhar as vantagens de Macau enquanto plataforma sino-lusófona, a 2022 PLPEX exibirá mais de 200 produtos dos países de língua portuguesa, (…) onde também serão montadas” zonas com o objetivo de “promover os vinhos e as culturas diversificadas dos países lusófonos”, indicou a organização.

A nova edição, com uma área total de quase 30 mil metros quadrados e 1.800 ‘stands’, dos quais 389 reservados para as pequenas e medias empresas de Macau, vai contar ainda com uma “sessão exclusiva de bolsas de contactos comerciais para os países de língua portuguesa, que aprofundarão a cooperação económica e comercial entre as duas partes”, acrescentou.

Além de Macau, as empresas participantes são oriundas da China continental, Hong Kong, Angola, Brasil, Portugal e Moçambique, em áreas que vão desde a medicina tradicional chinesa, inovação científica e tecnológica, indústrias culturais e criativas, produtos alimentares e restauração, bem como do comércio a retalho.

Entre outras atividades, durante os três dias dos eventos serão realizadas mais de 50 sessões de bolsas de contactos, fóruns, conferências, e sessões de apresentação e de intercâmbio.

Durante o período de exposições, estão agendadas sessões com o propósito de reforçar a cooperação entre cidades da China continental, Macau e países lusófonos.

O primeiro dia dos eventos, que decorrem na Cotai Expo, no Venetian, será aberto exclusivamente aos visitantes profissionais e os restantes ao público em geral.

LUSA