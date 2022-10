São Vicente: Jovem cria projeto que visa proporcionar o auto-conhecimento e o bem-estar físico e mental, através da dança

18/10/2022 17:41 - Modificado em 18/10/2022 17:52



Atriz e bailarina, Whitney Inocêncio, natural de São Vicente, utiliza sessões de dança e auto-descoberta para proporcionar o autoconhecimento e o bem estar físico e mental. O projeto surgiu no contexto da pandemia da covid-19, que teve um grande um impacto na vida das pessoas.



A bailarina apostou na criação do projeto denominado “Mudança”, num momento em que, segundo a mesma, as pessoas estão vivendo com “muita pressão social”, provocando mal-estar físico e mental, principalmente com a pandemia de covid-19.



Desde Novembro do ano passado, Whitney Inocêncio tem trabalhado neste projeto, cujo objetivo é “proporcionar aos participantes a liberdade de serem quem realmente são e sentirem o que têm dentro deles, e consequentemente proporcioná-los um bem estar físico e mental, através de sessões de dança e auto-descoberta”.



Em São Vicente, explicou, este projeto já chegou a várias pessoas e instituições, tais como escolas, centro terapêutico ocupacional, cadeia e o hospital Batista de Sousa, junto dos profissionais de saúde.



A intenção também é levar esta iniciativa mais longe. “Tencionando abrir horizontes, levarei o mesmo à ilha de Santiago, com uma parceria já estabelecida, que é a escola de dança Nicole”, adiantou.



Conforme explicou a atriz, a dança e a auto-descoberta consistem no uso da dança, como forma de conectar corpo e mente, em que “cada um sente da sua forma”, abordando a linguagem corporal como uma “ferramenta de ampliação da nossa consciência sobre nós mesmos”.

Acrescentou ainda que a dança não é baseada em coreografia, mas sim se “adapta à realidade verdadeira de cada um de nós”.A bailarina acredita que vários são os benefícios que as sessões podem trazer tanto para a saúde física como para a saúde mental, nomeadamente a diminuição da tensão e rigidez muscular, melhora a coordenação motora, melhora os recursos da comunicação, estimula a criatividade livre, expressão, entre outros.

“Sua dança não mente, o que o seu coração sente”, expressou a atriz e bailarina Whitney Inocêncio.

AC – Estagiária