Arlindo do Rosário substitui Tânia Ramualdo como novo embaixador de Cabo Verde na China

16/10/2022 23:00 - Modificado em 16/10/2022 23:00

O Ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário, vai deixar o cargo e assumir brevemente a função de embaixador do país na China, substituindo Tânia Ramualdo.

No cargo há seis anos, Arlindo do Rosário, disse que deixa o cargo para abraçar um novo desafio. “Vou deixar o Ministério da Saúde para passar a um novo desafio e é normal. Primeiro uma vida como profissional de saúde, como médico e depois como dirigente, mas nunca deixa o sector e a profissão que ama”.

Uma emoção, em que diz sentir e que parte com o sentido de dever cumprido. “Tentar fazer o possível, dar o contributo e colocar mais uma pedra no Ministério da Saúde.

Diz que os indicadores e resultados mostra que houve muita melhora, “mas ainda há muita coisa a ser feita”, afirmou o governante, que era deputado nacional, entrou para o Governo da IX Legislatura, em 2016, após as legislativas de março do mesmo ano que deram vitória ao Movimento para a Democracia (MpD), cargo que reassumiu no ano passado, na X Legislatura.

Arlindo Nascimento do Rosário, nasceu a 9 de Dezembro de 1961, Ilha do Sal. Licenciado em Medicina, Faculdades de Ciências Médicas em Universidade Nova de Lisboa, Lisboa- Portugal, Curso de Internato Geral, Hospitais Civis de Lisboa, Especialização em Pediatria Geral, Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo-Brasil.

Foi ainda delegado de Saúde e diretor do Hospital Regional de Santo Antão, presidente do Conselho de Disciplina da Ordem dos Médicos de Cabo Verde, Pediatra no Hospital Regional de Santo Antão, Delegado de Saúde da Ribeira Grande, Santo Antão, Médico de clínica geral na Delegacia de Saúde da Ribeira Grande, Membro da Comissão Nacional de Medicamentos e Membro da Equipa de Supervisores da Direção-Geral de Saúde.