SILÊNCIO DOS PRESIDENTES- O Caso Alex saab: Um ano após o sequestro

16/10/2022 23:03 - Modificado em 17/10/2022 01:33

Faz agora exactamente um ano que, aos olhos de muitos observadores, de inúmeros cidadãos cabo-verdianos e de vastos sectores da própria comunidade internacional, moldou um dos momentos mais negros da história da justiça e diplomacia de Cabo Verde.

Para começar, aceitando sem qualquer reserva o Alerta Vermelho ilegal da INTERPOL, a pedido dos Estados Unidos, e prendendo Alex Saab numa clara violação do estatuto de Enviado Especial garantido pelo Tratado de Viena, tanto o Governo como o Ministério Público de Cabo Verde, através do Procurador-Geral da República (PGR), demonstraram uma indizível subserviência que vai contra o direito internacional e a ordem jurídica interna do arquipélago, visto como uma das democracias africanas mais respeitáveis e um estado de direito de reconhecido prestígio.

A aceitação pelas autoridades nacionais do pedido de extradição dos Estados Unidos contra Alex Saab, cujo estatuto especial nunca teria sido posto em causa se a Polícia Judiciária (PJ) e o Tribunal Distrital de Sal (TCS), inicialmente, e mais tarde o Tribunal de Barlavento (TRB), o Supremo Tribunal (STJ) e o Tribunal Constitucional (TC) tivessem analisado devidamente as provas que qualificaram Alex Saab como representante diplomático da República Bolivariana da Venezuela junto da República Islâmica do Irão. O que já foi reconhecido por um tribunal de apelação nos EUA , faltando agora decidir , apenas , a questão da imunidade diplomática

Saab estava numa missão para negociar a compra de gasolina, medicamentos básicos e alimentos de extrema necessidade para abastecer os cidadãos venezuelanos, privados dos recursos mais básicos para sobreviver devido a sanções ilegais e ao brutal embargo imposto pelos Estados Unidos e alguns dos seus aliados, incluindo a Europa e o Canadá, para fazer o governo de Caracas curvar-se perante os interesses americanos.

Cabo Verde não tinha e não tem qualquer Acordo de Extradição com os Estados Unidos. Contudo, utilizou o princípio não vinculativo da Cooperação Judiciária Internacional para aceitar e dar seguimento imediato e incondicional ao pedido de Washington.

Para que isto acontecesse, foi necessário criar, desde o início, todas as condições para que a detenção do empresário e diplomata venezuelano tivesse a aparência de legalidade absoluta quando o avião que o transportava fez uma escala no Aeroporto Internacional Amilcar Cabral na Ilha do Sal, e tudo foi feito para que isto acontecesse.

Ao longo do processo de extradição para os Estados Unidos do Enviado Especial da Venezuela, Alex Saab, detido em Cabo Verde a 12 de Junho de 2020, o jornal online Notícias do Norte, após analisar os contornos do caso e vislumbrar as tendências do procedimento da máquina judicial e o tom da cobertura mediática do caso, adoptou uma posição editorial muito clara:

A nossa publicação sempre procurou estar bem informada e em contacto permanente com as partes, nomeadamente, por um lado, a equipa de defesa do diplomata e, por outro, o Governo, o Ministério Público, os Tribunais, o Presidente da República e outros políticos do arco do poder.

A própria forma como a imprensa se referiu ao diplomata em questão, como fachada para Nicolás Maduro, mostrando que o consideravam nada menos que um bandido da pior espécie, com uma conotação sinistra com a prática de crimes hediondos, nunca encontrou equivalência nas páginas do nosso jornal, que adoptou desde o início, para Alex Saab, um tratamento neutro e respeitoso como é devido a qualquer ser humano, e de acordo com as provas do seu estatuto.

A postura do Notícias do Norte foi sempre, utilizando um trabalho jornalístico imparcial, publicar notícias, reportagens, entrevistas e outros elementos informativos baseados no rigor e respeito pelo contraditório, levando ao público leitor todas as explicações, narrativas e posições que permitissem ao cidadão comum acompanhar cuidadosamente o processo e tirar as suas conclusões.

Em breve, porém, a direcção e os jornalistas do Notícias do Norte consideraram impossível alcançar este objectivo através do rigor a que estavam obrigados, confrontados como estavam com o muro de silêncio que as autoridades judiciais ergueram em torno do caso, sobre o qual sempre se recusaram a falar, obstruindo o acesso dos jornalistas às fontes e impedindo qualquer possibilidade de uma cobertura eficaz do assunto em alusão.

Quando contactados, questionados, questionados e questionados em inúmeras ocasiões diferentes sobre os incidentes do processo de extradição de Alex Saab, os líderes políticos e judiciais cabo-verdianos permaneceram invariavelmente em silêncio, deram respostas evasivas, contornaram as questões, ou simplesmente disseram que o processo estava nas mãos do sistema de justiça e que deveria ser permitido fazer o seu trabalho, ou seja, como entendia e sem qualquer escrutínio ou questionamento.

Tentámos muitas vezes interrogar o Procurador-Geral da República, o Ministro da Justiça, o Ministro da Administração Interna, o Primeiro-Ministro, o Presidente da República, e mesmo o antigo Primeiro-Ministro e candidato à Presidência da República, mas os resultados foram invariavelmente os mesmos.

Foi particularmente necessário, por exemplo, saber se Cabo Verde era signatário do Protocolo Adicional do Tribunal de Justiça da CEDEAO, se as decisões desta instância supranacional eram vinculativas para o nosso país ou que implicações as decisões deste tribunal teriam no sistema jurídico cabo-verdiano.

O imperativo era saber se a decisão do Tribunal de Justiça da CEDEAO emitida a 15 de Março e novamente a 24 de Junho de 2021 a favor da libertação de Alex Saab seria respeitada, mas as nossas questões permaneceram sem resposta e um importante debate continua por realizar. Como é que um Protocolo que declara explicitamente que, uma vez assinado por pelo menos 9 dos 15 Estados membros da CEDEAO, se torna vinculativo para todos os Estados membros, incluindo Cabo Verde, não se aplica a Cabo Verde? Tanto mais que 14 dos 15 Estados membros assinaram o documento e a única razão pela qual Cabo Verde não assinou foi porque o então Primeiro-Ministro Neves partiu para um “assunto interno urgente” na noite anterior.

Para ser claro, agora o Presidente Neves e os funcionários governamentais relevantes eram participantes activos em todas as reuniões de pré-assinatura em que o Protocolo foi discutido. Em momento algum, ou desde então, Cabo Verde levantou qualquer preocupação sobre a aplicabilidade até ser forçado a tomar uma posição absurda por pressão dos Estados Unidos na sequência da detenção ilegal de Alex Saab.

E como se verificou, Cabo Verde ignorou completamente esta decisão, o que poderia ter levado a um resultado completamente diferente daquele que veio a ser registado no processo de extradição do Enviado Especial da Venezuela, o empresário Alex Saab. Mas a história é o que é, e não é feita com hipóteses e elucubrações contra-factuais.

O SILÊNCIO DO PRESIDENTE

Desde que Alex Saab foi preso, o papel do Tribunal de Justiça da CEDEAO e o carácter vinculativo das decisões proferidas pelo Tribunal têm sido centrais para o processo judicial.

Desde Setembro de 2020, quando a equipa de defesa de Alex Saab liderada pelo mundialmente conhecido defensor dos direitos humanos Femi Falana apresentou um pedido ao Tribunal de Justiça da CEDEAO solicitando a libertação de Saab, colocámos repetidamente sete perguntas ao antigo Primeiro Ministro, agora Presidente, José Maria Neves sobre o Protocolo de 2005 e o caso Saab em geral. Infelizmente, começando com um “Não me lembro” de recusar abertamente comentar, a cumplicidade deliberada do Presidente no Código do Silêncio está a tornar-se óbvia.

A nossa preocupação era também saber se os políticos cabo-verdianos eram ou não a favor da adesão do país ao Tribunal de Justiça da CEDEAO, uma vez que tal vínculo permitiria aos cabo-verdianos ter uma instância judicial especializada para apresentar as suas queixas em caso de violação dos seus direitos humanos, algo que não existe em Cabo Verde.

A questão é de total pertinência, uma vez que a estrutura de funcionamento e as regras de acesso do Tribunal de Justiça da CEDEAO são bastante simples, e não é necessário que um cidadão da CEDEAO esgote todos os recursos possíveis no sistema judicial do seu país para aceder ao tribunal regional, e pode fazê-lo em qualquer altura.

As mesmas perguntas foram também dirigidas, na altura, ao então Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, de quem também não foi possível obter as respostas desejadas sobre um órgão para o qual Cabo Verde acaba de nomear, há cerca de uma semana, um novo juiz, Ricardo Gonçalves, que até ao início deste mês era o Director Central da Polícia Judiciária cabo-verdiana. O novo magistrado nomeado por Cabo Verde substitui Januária Costa no cargo no Tribunal de Justiça da CEDEAO, onde Benfeito Mosso Ramos, actual presidente do Supremo Tribunal de Justiça, foi também nomeado.

Um ano após a extradição de Alex Saab para os Estados Unidos, e desde a questão da adesão de Cabo Verde ao Tribunal de Justiça da CEDEAO, ao absorver as normas desse órgão no sistema jurídico nacional, continua a ser da maior importância, enumeramos mais uma vez as questões às quais todos os cabo-verdianos e todos aqueles que afirmam ter a reputação da República merecem respostas. Apelamos tanto a José Maria Neves como a Jorge Carlos Fonseca para que dêem respostas claras e inequívocas as seguintes perguntas , que mai uma vez ficaram sem respostas

1. Já passou um ano desde a extradição do Enviado Especial da Venezuela, Alex Saab, para os Estados Unidos. A esta distância dos acontecimentos e como actual e ex-Presidente da República, pensa que o Governo, ao dar a sua aprovação política, e o sistema de justiça de Cabo Verde, emergem com alguma credibilidade?

2. Há um ano, nenhum de vós quis comentar o caso, tendo reservado qualquer pronunciamento até depois das eleições. Podem agora comentar o caso na perspectiva de Cabo Verde não reconhecer o estatuto de Enviado Especial para Alex Saab e o seu direito à imunidade e inviolabilidade? Saab invocou o facto de que era um diplomata e também sabemos que Cabo Verde foi informado pela Venezuela, poucas horas após a sua detenção, de que era um diplomata legalmente nomeado para uma missão da qual o Estado receptor, o Irão, tinha pleno conhecimento e aceitava a sua missão.

3. Durante o processo, Cabo Verde não cumpriu a decisão do Tribunal de Justiça da CEDEAO de interromper o processo de extradição e de libertar Alex Saab. O artigo 11 do Protocolo de 2005 é claro na sua leituta. Uma vez que 9 dos 15 Estados membros da CEDEAO assinaram o Protocolo, este tornou-se vinculativo para TODOS os 15 Estados membros.

4. Tendo isto em conta, o que não é claro? Como explica o Sr. Presidente por que razão Cabo Verde não se opôs a esta cláusula na altura em que foi negociada, afinal era o negociador principal na altura relevante? Como explica também que em nenhum momento, e desde então, até que Alex Saab foi ao Tribunal da CEDEAO, Cabo Verde levantou qualquer objecção ao Artigo 11? O facto é que a utilização de Saab do Tribunal da CEDEAO apanhou Cabo Verde completamente de surpresa e, para manter a felicidade do seu amigo norte-americano, sacrificou a sua própria dignidade e reputação.

5. Como Primeiro-Ministro, abandonou a cimeira onde deveria formalizar esta adesão. Porque fez isto? Porque não levantou objecções ao Artigo 11 do Protocolo e à forma como este vincula o Protocolo a TODOS os Estados membros?

7. Para si, qual é a utilidade de Cabo Verde ter sempre nomeado um juiz para o Tribunal de Justiça da CEDEAO (o último foi há alguns dias) se não se vincular ou não respeitar as decisões deste órgão jurisdicional regional?

Outras perguntas , num nível mais técnico , continuam sem resposta como por exemplo

Por que os passaportes de Alex Saab só foram devolvidos pelo TRB, mediante recurso da defesa , em Janeiro de 2022 quando ele foi levado, secretamente, às vésperas da eleição presidencial? Se a extradição foi legal por que o seu passaporte não foi devolvido no momento da extradição? E a finalizar por que a defesa nunca viu a Certidão do Tribunal Constitucional ordenando a extradição ou carta da Ministra da Justiça para a Embaixada dos EUA, documentos publicados por este online horas depois de Saab ter sido levado ?